CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

Сегодня, 22:25

Team Tidebound полностью расформировала ростер по Dota 2

NothingToSay.
Фото PGL

Китайский киберспортивный клуб Team Tidebound объявил о полном расформировании состава по Dota 2 и приостановке своей деятельности. Представители команды сообщили об этом, выложив соответствующую информацию в Weibo.

Этой новости предшествовал уход из Team Tidebound сразу трех человек из данного ростера. Ранее команду покинули мидер Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян, офлейнер Чжан «Faith_bian» Жуйда и тренер Яо «Yao» Чжэнчжэн. Причиной данного решения в команде назвали сложную кадровую ситуацию на китайской профессиональной сцене без соответствующих перспектив.

Стоит отметить, что команда не успела просуществовать даже одного года. Основание Team Tidebound датируется январем 2025 года.

Владислав Корякин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Прибалтика требует остановить процесс возвращения россиян в мировой спорт
Экс-замглавы ГСУ СК России осудили на 10 лет за присвоение изъятых вещей
Гусеву вручили краткосрочный контракт, его ждет связка с Газзаевым, бело-голубые попрощались с мечтами о Шварце. Что происходит в «Динамо» после назначения главного тренера
Биатлонист сборной Норвегии Баккен найден мертвым в Италии
Самолет «Байкал» прошел испытания с российским двигателем. Что нужно знать
Силы ПВО за семь часов уничтожили 132 беспилотника ВСУ над территорией России
Популярное видео
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Кристал Пэлас» объявил о заключении партнерства с магазином цифровых игр для ПК и консолей Loaded

Eiritel оценила успехи Team Spirit: «Я удивляюсь, что они так высоко забираются»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости