Team Tidebound полностью расформировала ростер по Dota 2

Китайский киберспортивный клуб Team Tidebound объявил о полном расформировании состава по Dota 2 и приостановке своей деятельности. Представители команды сообщили об этом, выложив соответствующую информацию в Weibo.

Этой новости предшествовал уход из Team Tidebound сразу трех человек из данного ростера. Ранее команду покинули мидер Чэн «NothingToSay» Цзинь Сян, офлейнер Чжан «Faith_bian» Жуйда и тренер Яо «Yao» Чжэнчжэн. Причиной данного решения в команде назвали сложную кадровую ситуацию на китайской профессиональной сцене без соответствующих перспектив.

Стоит отметить, что команда не успела просуществовать даже одного года. Основание Team Tidebound датируется январем 2025 года.

Владислав Корякин