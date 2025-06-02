КХЛ открыла виртуальный музей в игре Roblox в день проведения акции «Ночь музеев»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила собственный виртуальный музей, интегрированный в игровую платформу Roblox.

Виртуальный музей начал работу 17 мая, став частью всероссийской акции «Ночь музеев». Музей включает несколько тематических разделов: от зарождения КХЛ и первых игр сезона 2008/2009 до легендарных побед в борьбе за Кубок Гагарина. Гости увидят 3D-копии трофеев и ключевых артефактов, а также смогут «примерить» форму известных клубов.

Кроме музейной составляющей «Метавселенная хоккея» предлагает полноценный игровой опыт. Участники могут вступать в турниры, выполнять задания, зарабатывать баллы, создавать команды и состязаться с другими игроками.