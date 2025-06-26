CyberPRO
26 июня, 16:40

KEFIR поделился советами для начинающих FIFA-блогеров

Алексей Буланов
KEFIR.
Фото tg-канал FC KEFIR

Популярный FIFA-блогер Сергей «KEFIR» Никифоров в эксклюзивном интервью «СЭ» дал советы для начинающих контент-мейкеров.

«Сейчас, наверное, видео в формате shorts — самый легкий проход в медийный мир. Но если будешь снимать короткие ролики, далеко не факт, что тебя будут смотреть в формате стримов или длинных видео. Очень сложно зайти в мертвую игру. FIFA уже почти вся забита. Нужен какой-то суперталант или человек, который выведет все на новый уровень. В свое время Гена Миллер появился, планку задавал»

KEFIR.«Мы все устали от самой игры»: KEFIR — о кризисе FIFA-сообщества и Кубке фиферов

