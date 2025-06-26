Популярный FIFA-блогер Сергей «KEFIR» Никифоров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о самых запоминающихся для себя моментах в истории российского FIFA-cообщества.

«Первое — мой вагер с Акулом. Именно первый, не ответный. Это было легендарно. Второе — Фифер Хаус, прямо такой классный вайб был. Третье — когда блогеров стали отправлять на киберспортивные события. Нас возили в Амстердам, в Лондон. Четвертое — моя победа на чемпионате России в 2015 году. Десять лет прошло, я до сих пор вспоминаю. И пятое — будущий Кубок Фиферов в августе»