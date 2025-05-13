Казахстанец Molodoy вместе с Furia вышел в плей-офф PGL Astana
В матче за выход в плей-офф турнира PGL Astana команда Furia одержала победу над своим бразильским соперником Oddik со счетом 2:0. Первая карта на Anubis завершилась со счетом 13:7, а вторая на Train — 13:6 в пользу Furia.
Теперь Furia продолжит участие в турнире в плей-офф, а Oddik получит еще один шанс в борьбе среди команд со счетом 2-2 в швейцарской системе.
Турнир PGL Astana проходит с 10 по 18 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов. Среди игроков Furia выступит казахстанский снайпер Данил «molodoy» Голубенко перед родными болельщиками.
Состав Furia: Yekindar, Molodoy, Kscerato, Fallen, Yuurih, Sidde (тренер).
Состав Oddik: Wood7, Pancc, Ksioks, Matios, Naitte, Cx1 (тренер).
