Jkaem переведен на скамейку запасных в BC.Game

После новости о долгах норвежского про-игрока Жоакима Jkaem Мирбостада в размере 300 тысяч долларов, организация BC.Game перевела его на скамейку запасных.

В марте Jkaem признал наличие долгов по деньгам и скинам и пообещал все вернуть. 24 апреля Александр Kassad Трифунович заявил, что общая сумма долга Jkaem составляет 300 тысяч евро. Из них, по словам Кассада, 50 тысяч евро Jkaem должен самому Кассаду в рамках договора займа, по которому деньги должны были быть возвращены до 31 января 2025 года, но этого не произошло.

BC.Game обещала выплатить долги Jkaem, но, как утверждает Кассад, не сделала этого. Кроме того, Jkaem был обвинен в обмане нескольких человек по скинам, включая шведского про-игрока Хампуса hampus Позера.

После этого BC.Game выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что Jkaem переведен на скамейку запасных, и клуб будет искать замену на ближайшие турниры.