Thorin высказался о продолжении карьеры Бориса «magixx» Воробьева

Аналитик Thorin высказал мнение о продолжении карьеры бывшего игрока Team Spirit Бориса «magixx» Воробьева.

На подкасте у канала Last Free Nation Counter-Strike он выразил свою точку зрения насчет будущего Бориса. Слова Данкана «Thorin» Шилдса: «Magixx только что был в команде, которая выиграла мейджор и, возможно, также выиграла бы IEM Cologne 2025. О нем говорили столько хорошего: отличный парень, готовый исполнять неблагодарные роли и брать пистолеты-пулеметы, чтобы у donk был автомат, а у sh1ro — AWP. Но как только он остался без состава, всем плевать. Его будто больше не существует.

Кажется, он больше не попадет в топовую команду. Тут можно только шутить: «Когда он присоединится к 1win?» Ведь все так и происходит: сильные игроки из СНГ оказываются в 1win или PARIVISION. Ты либо играешь в одной из сильнейших команд мира, способной побеждать на всех турнирах, либо уходишь в тир-2-состав. Думаю, это одна из самых неприятных вещей в нашей сфере».

Борис «magixx» Воробьев был переведен на скамейку запасных в июле 2025 года. В составе Team Spirit его заменил Иван «zweih» Гогин, выступавший за Nemiga Gaming.

Филатов Руслан