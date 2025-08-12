CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

12 августа, 16:36

Thorin высказался о продолжении карьеры Бориса «magixx» Воробьева

Данкан «Thorin» Шилдс.
Фото vkplay.ru

Аналитик Thorin высказал мнение о продолжении карьеры бывшего игрока Team Spirit Бориса «magixx» Воробьева.

На подкасте у канала Last Free Nation Counter-Strike он выразил свою точку зрения насчет будущего Бориса. Слова Данкана «Thorin» Шилдса: «Magixx только что был в команде, которая выиграла мейджор и, возможно, также выиграла бы IEM Cologne 2025. О нем говорили столько хорошего: отличный парень, готовый исполнять неблагодарные роли и брать пистолеты-пулеметы, чтобы у donk был автомат, а у sh1ro — AWP. Но как только он остался без состава, всем плевать. Его будто больше не существует.

Кажется, он больше не попадет в топовую команду. Тут можно только шутить: «Когда он присоединится к 1win?» Ведь все так и происходит: сильные игроки из СНГ оказываются в 1win или PARIVISION. Ты либо играешь в одной из сильнейших команд мира, способной побеждать на всех турнирах, либо уходишь в тир-2-состав. Думаю, это одна из самых неприятных вещей в нашей сфере».

Борис «magixx» Воробьев был переведен на скамейку запасных в июле 2025 года. В составе Team Spirit его заменил Иван «zweih» Гогин, выступавший за Nemiga Gaming.

Филатов Руслан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей

    Причём тут спорт, интернет дрочеры?это не спорт

    12.08.2025

    • BC.Game одержала вторую победу подряд на Exort The Proving Grounds Season 3

    HEROIC договорилась о продаже tN1R

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости