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16 июня 2025, 04:00

Известны все участники плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Эмблема BLAST.tv Austin Major Austin 2025.
Фото Valve

Подошел к концу завершающий матч третьей стадии между Virtus pro и paIN. Со счетом 2:1 победила команда paiN, которая становится замыкающей плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025.

До них место в плей-офф получили две команды: MOUZ, которые одержали победу над бразильской Legacy со счетом 2:1, и The MongolZ, которые вырвали победу из рук G2 в результате 5 овертаймов со счетом 2:0.

Теперь стала известна турнирная таблица BLAST.tv Austin Major 2025, прикрепляем ее для вас ниже.

Турнирная сетка плей-офф BLAST.tv Austin Major Austin 2025.
Фото Liquipedua
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