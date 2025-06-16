Известны все участники плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

Подошел к концу завершающий матч третьей стадии между Virtus pro и paIN. Со счетом 2:1 победила команда paiN, которая становится замыкающей плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025.

До них место в плей-офф получили две команды: MOUZ, которые одержали победу над бразильской Legacy со счетом 2:1, и The MongolZ, которые вырвали победу из рук G2 в результате 5 овертаймов со счетом 2:0.

Теперь стала известна турнирная таблица BLAST.tv Austin Major 2025, прикрепляем ее для вас ниже.