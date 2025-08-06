CyberPRO
6 августа, 14:49

Известны все участники плей-офф BetBoom ct0m Cup 2x2 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип компании BetBoom.
Фото BetBoom

Team Shadowkek, Team Skywhywalker, Team CS2NEWS и m3wsu Team покинули соревнование и не получили призовых.

Ct0m Team, Team Evelone, tried Team и Team Aunkere гарантировали себе места в плей-офф чемпионата, результаты которого станут известны уже сегодня. Главным спонсором и организатором турнира выступает компания BetBoom.

BetBoom ct0m Cup 2x2 по CS2 проходит 5-6 августа в онлайн-формате. Восемь команд сражаются за призовой фонд в размере 1 миллиона рублей.

