Iron Wing — Nigma Galaxy: во сколько и где смотреть матч The International 2026

В первом раунде группового этапа The International 2026 встречаются Iron Wing и Nigma Galaxy. Стадия Road to The International проходит по швейцарской системе, все серии — Bo3, и стартовая победа заметно упрощает дорогу к плей-офф. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Iron Wing — это выступающий под нейтральным названием состав 1win, собранный на базе бывшей Tundra Esports во главе с Pure и BZM; по ходу сезона команда выиграла несколько турниров высшего уровня и приехала в Шанхай одним из фаворитов. Nigma Galaxy пробилась на TI через объединенную европейскую квалификацию и в роли андердога попробует навязать борьбу. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.