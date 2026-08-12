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Iron Wing — Nigma Galaxy: во сколько и где смотреть матч The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Pure.
Фото EWC

В первом раунде группового этапа The International 2026 встречаются Iron Wing и Nigma Galaxy. Стадия Road to The International проходит по швейцарской системе, все серии — Bo3, и стартовая победа заметно упрощает дорогу к плей-офф. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Превью&nbsp;TI 15.Где смотреть TI 2026 по Dota 2: официальные русскоязычные трансляции, комьюнити-касты и иностранные студии

Iron Wing — это выступающий под нейтральным названием состав 1win, собранный на базе бывшей Tundra Esports во главе с Pure и BZM; по ходу сезона команда выиграла несколько турниров высшего уровня и приехала в Шанхай одним из фаворитов. Nigma Galaxy пробилась на TI через объединенную европейскую квалификацию и в роли андердога попробует навязать борьбу. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.

Превью&nbsp;TI 15.The International 2026: команды, расписание и все детали перед стартом главного турнира по Dota 2

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