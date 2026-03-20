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Интернациональная команда Natus Vincere выступит против Team Falcons на BLAST Open Spring 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Falcons.
Фото Team Falcons

Коллективы сыграют в верхней сетке соревнований группы А — «соколы» являются фаворитами букмекеров.

Матч начнется в 19.00 по Москве и пройдет в формате Bo3. Team Falcons выглядит уверенно против «Рожденных побеждать» — за время встреч 1 победа против 3 у «соколов». Даже несмотря на победу NaVi в ESL Pro League Season 23, звездный состав «Фальконс» сильнее.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.

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