INOX Division — победитель первого сезона CyberClash по Counter-Strike 2

Завершился первый сезон международного турнира CyberClash по Counter-Strike 2. В гранд-финале чемпионата INOX Division обыграла 6yuBoJlbl (ex-NOVAQ) со счетом 2-1 и заработала 1 000 000 рублей.

Турнир Профессиональной киберспортивной лиги проходил с 23 сентября по 4 октября в онлайн-формате. За общий призовой фонд в размере 2 000 000 рублей соревновались 16 команд, получивших прямые приглашения на основании рейтинга Valve Regional Standings (VRS).

В гранд-финале INOX Division перевернула ход игры после первой карты, которую 6yuBoJlbl забрали по итогам дополнительных раундов. Итоговый счет матча — 2-1 (12:16 на Dust2, 13:5 на Nuke, 13:10 на Inferno).

Бронзу турнира разыграли BandaLFO и Lavked. Победа со счетом 2-0 далась BandaLFO не просто — на обеих картах командам потребовались дополнительные раунды.

Итоговое распределение мест и призовых: