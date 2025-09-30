Inner Circle смогла выиграть у Gentle Mates на ESL Pro League Season 22

Встреча прошла с огромным накалом — испанцы были крайне близки к победе: итоговый счет составил 2-1.

На протяжении всех матчей коллективы шли нос к носу, однако удача была на стороне Inner Circle. Первой картой противостояния стал Nuke — его уверенно забрали испанцы со счетом 8:13. После на Mirage Gentle Mates потеряли инициативу, что стоило им победы — 13:10. Последней стал Ancient — противники были близки, но в шаге до овертаймов Inner Circle закончила матч.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.