IM намекнул на изменения в ростере Natus Vincere по CS2 — скоро состоится трансфер

Игрок состава Natus Vincere по CS2 Иван «iM» Михай анонсировал скорые изменения в ростере коллектива. При этом он был весьма немногословен, опубликовав Он сообщение в X с эмодзи подписания и надписью «скоро».

Такой инсайд не дает понимания, какой именно игрок уйдет из NAVI или пополнит ряды команды. Вполне возможно, это будет сам iM. Однако ранее главным редактором HLTV.org Миланом «Striker» Свеждой выдвигалось предположение, что NAVI покинет капитан Алекси «Aleksib» Виролайнен.

Отметим, что недавно Natus Vincere достаточно успешно выступили на StarLadder Budapest Major 2025, дойдя до полуфинала и заняв 3-4 место.

Владислав Корякин