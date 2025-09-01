Илья Perfecto Залуцкий стал новым капитаном команды Virtus.pro

Замена произошла после снятия с поста Дениса electroNic Шарипова, который не смог справиться с необходимыми задачами.

Непрерывная серия поражений на ранних стадиях турниров не осталась без внимания, и решение о замене ESL было принято Virtus.pro. Илья Perfecto Залуцкий займет место капитана, что стало известно из социальных сетей организации. Как стало известно, этот выбор был принят единогласно всем составом.

Станет ли замена спасением для российского коллектива «медведей» — на данный момент неизвестно.