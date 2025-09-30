Илья Kiritych Ульянов присоединился к коллективу BetBoom Team по Dota 2

Об этом стало известно из Telegram-канала — он будет выступать в роли керри. Ранее он был стендином клуба, когда BB заняла 2-е место на DreamLeague Season 26.

При этом в запас был переведен Иван «Pure~» Москаленко — он был в составе, когда ростер одерживал победы на FISSURE Universe: Episode 4 и PGL Wallachia Season 5.

Вместе с приходом Ильи «Kiritych» Ульянова к BetBoom присоединился новый тренер Роман «rmN-» Палей вместо покинувшего состав Анатолия «Boolk» Иванова.

Состав коллектива BetBoom Team: