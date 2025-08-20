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20 августа 2025, 20:39

iLTW расстроен тем, как следят за Dota 2

Алина Савинова

Бывший профессиональный игрок в Dota 2, а ныне стример Игорь iLTW Филатов поделился мнением о текущем состоянии дел в игре.

«На 2 миллиона Компендиума нет. Но, я имею в виду то, что он не вышел же. Да я вообще расстроен, как следят за Dota 2. Вон в патч добавляют кулдаун для Tinker, тп уменьшают. Представляешь, как все равно?» — приводит CyberMeta слова Филатова.

5 августа Valve представила обновление 7.39d, в рамках которого были изменены предметы и герои. Также разработчики исправили баги и внесли изменения в ландшафт. Патч назвали дефолтным перед The International 2025, который пройдет с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге.

Источник: CyberMeta
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