CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

28 июня, 14:49

Для ремейка Silent Hill 2 выпустили русскоязычный дубляж от студии GamesVoice

Постер выхода озвучки Silent Hill 2.
Фото VK GamesVoice

28 июня 2025 года студией GamesVoice была выпущена русскоязычная озвучка ремейка Silent Hill 2, разработка которой заняла почти девять месяцев.

В дубляже от GamesVoice главный герой второй части серии игр Silent Hill Джеймс Сандерленд получил голос актера Егора Васильева, а Мария и Мэри получили озвучку от Марии Кононовой. Скачать бесплатную версию дубляжа можно на официальном сайте GamesVoice, где есть полный список актеров, подаривших свои голоса героям игры.

Также студия выпустила трехминутный видеоролик, в котором можно увидеть и услышать главных персонажей хоррора.

Silent Hill 2 Remake — Актёры русской озвучки от GamesVoice.

Команда GamesVoice в своих социальных сетях поблагодарила своих фанатов и студию RavenCat: «Благодарим всех, кто тем или иным образом внес свою лепту в создание локализации: меценатов за поддержку сбора средств; студию Ravencat за организацию записей и режиссуру; наших подписчиков за веру и терпение. Отдельно отметим туман за то, что он существует как природное явление».

Филатов Руслан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ВЦИОМ провел опрос среди населения о киберспорте в России

BetBoom Team сыграют против Team Spirit после победы над NAVI на PGL Wallachia Season 5

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости