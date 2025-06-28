Для ремейка Silent Hill 2 выпустили русскоязычный дубляж от студии GamesVoice

28 июня 2025 года студией GamesVoice была выпущена русскоязычная озвучка ремейка Silent Hill 2, разработка которой заняла почти девять месяцев.

В дубляже от GamesVoice главный герой второй части серии игр Silent Hill Джеймс Сандерленд получил голос актера Егора Васильева, а Мария и Мэри получили озвучку от Марии Кононовой. Скачать бесплатную версию дубляжа можно на официальном сайте GamesVoice, где есть полный список актеров, подаривших свои голоса героям игры.

Также студия выпустила трехминутный видеоролик, в котором можно увидеть и услышать главных персонажей хоррора.

Silent Hill 2 Remake — Актёры русской озвучки от GamesVoice.

Команда GamesVoice в своих социальных сетях поблагодарила своих фанатов и студию RavenCat: «Благодарим всех, кто тем или иным образом внес свою лепту в создание локализации: меценатов за поддержку сбора средств; студию Ravencat за организацию записей и режиссуру; наших подписчиков за веру и терпение. Отдельно отметим туман за то, что он существует как природное явление».

Филатов Руслан