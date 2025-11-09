MOUZ проигрывают Team Falcons в плей-офф стадии IEM Chengdu 2025

«Соколы» занимают третье место в соревнованиях и получают 30 тысяч долларов — итоговый счет встречи 2-1.

«Мышки» попытались реабилитироваться на второй карте Inferno, что и удалось сделать со счетом 13:11, однако коллектив легко отдал другие. Сначала Falcons выиграли на Ancient с уверенными 5:13, а затем с тем же успехом они одержали верх на Mirage — 6:13.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.