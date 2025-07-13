CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

13 июля 2025, 20:01

Buzz покинул активный ростер OG

Кристиан «Buzz?» Андерсен.
Фото HLTV

13 июля стало известно, что датский киберспортсмен по CS2 Кристиан «Buzz» Андерсен был переведен на скамейку запасных.

Buzz был игроком основы почти год. В своих социальных сетях представители организации написали: «Мы благодарны ему за всё, что он привнес в команду за последние девять месяцев. Мы всегда будем помнить, как вместе прошли отбор на мейджор. В ближайшее время мы поделимся дополнительной информацией о команде».

Кристиан также прокомментировал свой уход: «Об OG, персонале команды и особенно об игроках и тренерах можно сказать только хорошее».

Buzz в этом году стал худшим игроком по статистике, его средний рейтинг 2.1 составил 0,96.

Состав OG на данный момент:

Нико «nicoodoz» Тамджиди
Мацей «F1KU» Миклас
Олле «spooke» Грюндстрем
Кристоффер «Chr1zN» Сторгаард
Ламберт «Lambert» Пригент (тренер)
Брэм «Nexius» Кампана (замена)
Мадалин-Андрей «MoDo» Миреа (замена)
Кристиан «Buzz» Андерсен (замена)

Филатов Руслан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
МВД предупредило о новой схеме мошенников под видом портала «Госуслуги»
Захарова в Татьянин день посоветовала студентам сосредоточиться на учебе
«Если прогресс «Динамо» будет очевиден, то Гусев останется главным тренером». Игорь Семшов — о фаворитах РПЛ и трансферах «Спартака»
Российский теннисист Медведев оценил три победы на Australian Open
Медведев подвел итоги выступления на Открытом чемпионате Австралии-2026
В Германии один из старейших трактиров обанкротился после 270 лет работы
Популярное видео
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Федор Емельяненко — откровенно о вершине своей великой карьеры, бое с Кро Копом
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
Подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ». Выпуск #3: семья триатлетов
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
В «Динамо» продолжаются кадровые чистки
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
У «Драконов» новый тренер
У «Драконов» новый тренер
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Virtus.pro — победители на BetBoom Битва Чемпионов 2025 Сплит #2

Team Falcon стали последними участниками плей-офф Riyadh Masters 2025

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости