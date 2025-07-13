Buzz покинул активный ростер OG

13 июля стало известно, что датский киберспортсмен по CS2 Кристиан «Buzz» Андерсен был переведен на скамейку запасных.

Buzz был игроком основы почти год. В своих социальных сетях представители организации написали: «Мы благодарны ему за всё, что он привнес в команду за последние девять месяцев. Мы всегда будем помнить, как вместе прошли отбор на мейджор. В ближайшее время мы поделимся дополнительной информацией о команде».

Кристиан также прокомментировал свой уход: «Об OG, персонале команды и особенно об игроках и тренерах можно сказать только хорошее».

Buzz в этом году стал худшим игроком по статистике, его средний рейтинг 2.1 составил 0,96.

Состав OG на данный момент:

Нико «nicoodoz» Тамджиди

Мацей «F1KU» Миклас

Олле «spooke» Грюндстрем

Кристоффер «Chr1zN» Сторгаард

Ламберт «Lambert» Пригент (тренер)

Брэм «Nexius» Кампана (замена)

Мадалин-Андрей «MoDo» Миреа (замена)

Кристиан «Buzz» Андерсен (замена)

Филатов Руслан