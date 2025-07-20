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20 июля 2025, 17:44

BOROS выкупил свой контракт у азиатской команды JiJieHao

Мохаммад «BOROS?» Малхас.
Фото HLTV

Мохаммад «BOROS» Малхас, игрок CS2, сообщил, что выкупил собственный контракт у JiJieHao и стал свободным агентом.

Мохаммад был подписан азиатской организацией в феврале этого года. Игрок покинул клуб по причине ряда неудач, связанных с логистикой, из-за которых ростер не смог попасть на PGL Astana и ESL Pro League, но прошел квалификации. Сумма выкупа неизвестна.

В своих социальных сетях Мохаммад «BOROS» Малхас написал:

«Я хочу присоединиться к другой команде, чтобы работать вместе и добиваться хороших результатов. Я очень мотивирован».

Филатов Руслан

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