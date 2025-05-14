Игрок Amkal стал MVP в закрытых отборочных на Winline EPIC Standoff 2 Cosmo: Major
Павел cxtleta Сергаков из команды Amkal Esports по Standoff 2 признан самым ценным игроком закрытых квалификаций на Winline EPIC Standoff 2 Cosmo: Major. Amkal Esports — одна из двух команд, которые прошли в основную стадию соревнования.
В решающем матче нижней сетки отборочных Amkal Esports под руководством Сергакова одержала победу над NorthernHeroes со счетом 2:1. Также на чемпионат прошла команда STREETEIGHT.
Закрытая квалификация на Winline EPIC Standoff 2 Cosmo: Major проходила с 6 по 11 мая в онлайн-формате.
Новости