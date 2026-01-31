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31 января, 22:45

Team Spirit сыграет с NAVI за выход в плей-офф IEM Krakow 2026: известны все пары в группе A

donk.
Фото HLTV

Первые матчи IEM Krakow 2026 2 Stage состоялись, благодаря чему мы знаем пары следующего игрового дня в рамках группы A на турнире по CS2.

Natus Vincere обыграли PARIVISION (2:1), а Team Spirit переиграли Astralis (2:0). Благодаря этому мы увидим противостояние именно этих двух СНГ-коллективов в верхней сетке, они поспорят за гарантированный выход в плей-офф.

Также за выход в следующую стадию уже сыграют FUT и G2. В нижней сетке нас ожидают противостояния FURIA — The MongolZ и PARIVISION — Astralis.

Владислав Корякин

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