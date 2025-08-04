IEM Cologne получит статус мейджора в 2026 году. Турнир пройдет с 18 по 21 июня

Первый мейджор 2026 года по Counter-Strike 2 состоится в Кельне — знаменитый турнир IEM Cologne получит статус чемпионата мира. Эта информация была объявлена по окончании IEM Cologne 2025. Как и в текущем году, стадия плей-офф турнира состоится на «Ланксесс Арене» — финальные игры запланированы на 18-21 июня 2026 года. А перед этим фанатов ждет StarLadder Budapest Major 2025, который пройдет в декабре 2025 года. Напомним, что триумфатором турнира в Кельне в этом году стала российская команда Team Spirit.