HOTU находится в шаге от прохода в основную стадию ESL Pro League Season 22

Команда смогла справиться с коллективом B8 Esports с итоговым счетом 2-1.

СНГ-команда смогла отыграть реабилитироваться и отыграться, хотя и отдала первую карту — Overpass со счетом 13:7. После этого на Mirage коллектив с трудом, но вышел на 10:13, так как B8 была близка к полному камбэку. Ancient стал завершающим, HOTU не оставила противнику шансов — 2:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.