13 мая, 11:25

HOTU проиграла Ninjas in Pyjamas и вылетела из PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В четвертом раунде группового этапа PGL Astana 2025 по CS2 команда HOTU проиграла Ninjas in Pyjamas со счетом 0:2. Первая карта на Ancient завершилась со счетом 10:13, а вторая на Nuke — 7:13 в пользу Ninjas in Pyjamas. Таким образом, HOTU под руководством Дмитрия mizu Кондратьева выбыла из турнира.

Ninjas in Pyjamas продолжат участие в турнире в пятом раунде групповой стадии. 14 мая команда Марко Snappi Пфайффера встретится с составом, имеющим статистику 2:2.

PGL Astana 2025 проходит с 10 по 18 мая в Казахстане. Призовой фонд турнира составляет 625 тысяч долларов.

