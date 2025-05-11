CyberPRO
11 мая, 19:27

HOTU проиграла Aurora Gaming на PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче второго раунда групповой стадии PGL Astana 2025 по CS2 команда HOTU проиграла Aurora Gaming со счетом 1:2. Игры прошли на картах Mirage (9:13), Anubis (16:13) и Nuke (11:13). Это второе поражение подряд для команды Дмитрия mizu Кондратьева на чемпионате.

Aurora Gaming одержала первую победу на турнире. В следующем матче Исмаилкан XANTARES Дурткардес и его команда встретятся с коллективом, имеющим статистику 1:1.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов.

