HOTU проиграла Aurora Gaming на PGL Astana 2025
В матче второго раунда групповой стадии PGL Astana 2025 по CS2 команда HOTU проиграла Aurora Gaming со счетом 1:2. Игры прошли на картах Mirage (9:13), Anubis (16:13) и Nuke (11:13). Это второе поражение подряд для команды Дмитрия mizu Кондратьева на чемпионате.
Aurora Gaming одержала первую победу на турнире. В следующем матче Исмаилкан XANTARES Дурткардес и его команда встретятся с коллективом, имеющим статистику 1:1.
PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. В турнире участвуют 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов.
