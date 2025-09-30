HOTU обыграла ENCE и прошла в основную стадию ESL Pro League Season 22

Это третья победа подряд для коллектива — он выиграл с итоговым счетом 2-0, забрав оба пика.

Финская команда ENCE не смогла показать хорошей игры, которую выдавала до этого, — сначала она уступила Dust2 со счетом 13:4, а затем попыталась реабилитироваться на карте Ancient, но серьезный проигрыш первой половины не позволил ей изменить ситуацию — 13:8 в пользу HOTU.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.