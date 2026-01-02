Molodoy поделился своими мечтами и планами на 2026 год: «Хочу выиграть мейджор»

Снайпер FURIA Esports Данил «molodoy» Голубенко поделился своими планами на 2026 год. Киберспортсмен из Казахстана также назвал причину, по которой он опасается загадывать что-либо и оценивать перспективы на далекое будущее.

«Планов нет, просто играем в CS. Скорее всего, не буду загадывать, но для Фоллена это, может быть, последний год. Возможно, будут изменения на следующий год. А так хочу выиграть мейджор — все об этом мечтают», — написал Данил.

Напомним, что ранее стало известно о внесении molodoy в список лучших новичков 2025 года. За эту номинацию вместе с ним поборются Максим «kyousuke» Лукин и Дрин «makazze» Шакири.