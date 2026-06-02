Heroic уступают Lynn Vision Gaming на турнире IEM Cologne Major 2026

Китайская команда смогла справиться с шведским коллективом — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Heroic потерпели второе поражение на турнире и приблизились к вылету — у них больше нет возможности для проигрыша. Картой противостояния с Lynn Vision Gaming стал Dust2, что завершился со счетом 13:11.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.