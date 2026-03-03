Heroic проиграла Monte в третьем раунде ESL Pro League Season 23

Норвежская киберспортивная организация оказалась слабее соперников — итоговый счет встречи составил 2-0.

Противостояние выдалось по-настоящему напряженным — обе карты дошли до овертаймов, где Monte смогла выиграть. Первым в матче стал Dust2 — 13:16. Далее сыграли на Nuke, где ни одна команда не хотела сдаваться, итоговый счет составил 20:22.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.