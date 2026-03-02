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2 марта, 16:30

Heroic проиграла Astralis во втором раунде ESL Pro League Season 23

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Astralis.
Фото Astralis

Датская организация оказалась сильнее и смогла дважды обыграть соперника — итоговый счет встречи составил 2-0.

Heroic потерпела первое поражение на турнире, что приблизило ее к вылету. Первой картой противостояния был Dust2, дошедший до овертаймов, — 13:16 в пользу Astralis. Решающей стал Overpass, завершившийся со счетом 10:13.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

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