Heroic обыграли Vici Gaming в плей-офф турнира PGL Wallachia Season 7

Интернациональная команда оказалась сильнее китайского соперника — итоговый счет встречи составил 2-1.

Встреча прошла крайне напряженно, так как матч был на вылет — Vici Gaming покидают турнир. Первая карта продлилась 31 минуту и закончилась победой Heroic — 33:11, но на второй инициатива перешла китайцам — 20:23 и выигрыш на 47-й минуте. Последняя продлилась 45 минут и окончилась со счетом 29:7.

PGL Wallachia Season 7 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.