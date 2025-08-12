CyberPRO
12 августа, 18:21

HEROIC договорилась о продаже tN1R

Логотип HEROIC.
Фото cybersport.ru

HEROIC объявила о продаже Андрея «tN1R» Татариновича, сообщив, что он покинет команду после Esports World Cup.

Однако организация не объявила ни о том, в какую команду его продали, ни о том, кто заменит его в составе.

Робин Найманн, директор по киберспорту HEROIC, сказал: «Наш план не предусматривал расставания с Андреем на данном этапе. Мы неоднократно отклоняли предложения о его покупке, но в его контракте есть пункт о выкупе командой, в которую он переходит, и они решили активировать его, чтобы это произошло прямо сейчас».

Продажа была совершена в нестабильный период для HEROIC, которая с июня уже в шестой раз меняет состав.

Филатов Руслан

