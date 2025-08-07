CyberPRO
7 августа, 19:25

Арендованный Alkaren из Spirit Academy заменит gr1ks в HEROIC

Логотип HEROIC.

7-го августа стало известно, что HEROIC заменили Глеба «gr1ks» Газина арендованным из Spirit Academy Алимжаном «Alkaren» Битимбаем.

Глеб Газин провел в основном составе HEROIC провел всего месяц. Резкие перемены произошли всего после двух турниров: FISSURE Playground 1 и IEM Cologne. Gr1ks, как и весь HEROIC, столкнулся с трудностями на FPG и на втором этапе IEM Cologne, набрав 0,95 и 0,79 рейтинга соответственно.

Заявление организации: «Когда весенний сезон подошёл к концу и наступило лето, мы внесли изменения в стартовый состав и тренерский штаб. Так начался новый этап в истории HEROIC. Наше руководство предприняло ряд шагов, чтобы вывести команду на нужный уровень. Теперь мы должны признать, что не все элементы, которые мы собрали, подошли друг к другу так, как мы надеялись, и мы несем за это полную ответственность. Именно поэтому мы решили внести изменения в начале сезона».

Филатов Руслан

