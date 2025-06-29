CyberPRO
29 июня, 16:16

Владелец Nemiga:"У Вани была мечта — Spirit. Так что тут хэппи-энд»

Zweih приветственный пост.
Фото YouTube канал Nemiga Gaming

Владелец киберспортивной команды Nemiga Gaming подтвердил переход Ивана «Zweih» Гогина в Team Spirit.

Ранее был слух, что Zweih уйдет из Nemiga в качестве свободного агента из-за заканчивающегося контракта, но, по словам владельца, его выкупят.

«По поводу zweih всё не совсем так. Он уходит [в Spirit] с выкупом — дешевле, чем стоит, но дороже, чем давали жлобы из Virtus.pro. У Вани была мечта — Spirit. Так что тут хэппи-энд и хороший пример молодым. Не сидите годами в академках, тир-1 ланы — это гораздо более впечатляющая ярмарка»

Владелец киберспортивной команды Nemiga Gaming

По информации Алексея «OverDrive» Бирюкова, Spirit покинет Борис «Magixx» Воробьев, чье место, вероятнее всего, займет Иван «Zweih» Гогин.

Филатов Руслан

