Ролевая экшен-игра Hell is Us ушла «на золото»

2 июля разработчики ролевого экшена Hell is Us объявили об окончании производства игры, и переносов можно не ожидать.

Работа над проектом закончилась за два месяца до выпуска, что очень выделяется на фоне других проектов, обычно студии завершают релизы за месяц-полтора. Возможно, разработчики займутся улучшением геймплея для патча первого игрового дня.

В коде игры датамайнеры нашли размер текущего «билда» для PlayStation 5, который составляет 21 гигабайт.

Напомним, в мае этого года состоялся выход превью Hell is Us, над которым работал арт-директор Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided Джонатан Жак-Белльте. Анонс-видео получило крайне хвалебные отзывы.

Превью ролик Hell is Us .

Релиз Hell is Us намечен на 4 сентября 2025 года.

Филатов Руслан