2 июля, 12:03

Ролевая экшен-игра Hell is Us ушла «на золото»

Логотип Hell is Us.
Фото Steam

2 июля разработчики ролевого экшена Hell is Us объявили об окончании производства игры, и переносов можно не ожидать.

Работа над проектом закончилась за два месяца до выпуска, что очень выделяется на фоне других проектов, обычно студии завершают релизы за месяц-полтора. Возможно, разработчики займутся улучшением геймплея для патча первого игрового дня.

В коде игры датамайнеры нашли размер текущего «билда» для PlayStation 5, который составляет 21 гигабайт.

Напомним, в мае этого года состоялся выход превью Hell is Us, над которым работал арт-директор Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided Джонатан Жак-Белльте. Анонс-видео получило крайне хвалебные отзывы.

Превью ролик Hell is Us.

Релиз Hell is Us намечен на 4 сентября 2025 года.

Филатов Руслан

Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
