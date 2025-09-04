BetBoom Team сыграет с BOOM Esports во 2-м туре The International 2025

BetBoom Team встретится с BOOM Esports во втором матче на The International 2025. BO3-противостояние начнется 4 сентября в 22.10 по московскому времени. Ранее СНГ-коллектив уступил Nigma Galaxy (0:2), а азиатская команда проиграла Team Liquid (1:2). В случае победы BB отправятся в сетку 1-1 первой стадии турнира.

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.