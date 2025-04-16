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16 апреля, 10:15

Hades присоединился к G2 Esports

Камила Абдурахманова
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G2 Esports объявила о том, что польский игрок Олек hades Мишкевич стал частью основного состава команды по Counter-Strike 2, сообщил клуб в социальных сетях.

Мишкевич пришел на замену Илье m0NESY Осипову, который теперь выступает за Team Falcons. Hades будет играть за G2 Esports до конца июня 2025 года на правах аренды из команды Monte. Первый турнир для G2 Esports с новым составом — PGL Astana 2025, который пройдет с 10 по 18 мая в формате LAN.

Олек hades Мишкевич играет на профессиональной сцене с 2018 года. По данным HLTV.org, его средний рейтинг за последние три месяца составил 1,11. За свою карьеру польский киберспортсмен заработал более 167 тысяч долларов.

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