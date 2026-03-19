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19 марта, 19:00

Гюльнара Агамова: Доля женщин среди геймеров в России почти сравнялась с мужской за пять лет

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Геймеры в Московском кластере видеоигр в Сколково.
Фото Пресс-центр АКИ

Доля женщин среди российских геймеров выросла с 31 до 49 процентов за последние пять лет — это один из факторов, который обеспечивает опережающий рост рынка видеоигр в России. Об этом сообщила руководитель Агентства креативных индустрий города Москвы Гюльнара Агамова в ходе пресс-конференции, посвященной презентации событийного календаря программы «Игропром» без границ: год индустрии видеоигр» на 2026 год.

Она отметила, что рост индустрии обеспечивается сочетанием и других факторов: развитием отечественных платформ дистрибуции, которые заменяют ушедшие с рынка западные сервисы, увеличением числа российских студий, занимающих ниши после ухода международных издателей, а также ростом аудитории мобильных игр.

По ее словам, влияет в том числе и государственная поддержка отрасли — налоговые льготы для разработчиков, грантовые программы и создание специализированной инфраструктуры формируют условия, которых у российских студий не было еще несколько лет назад.

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