Появился состав групп и расписание The International 2024 по Dota 2
Групповой этап The International 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 5 сентября. И за двое суток до начала турнира составлены группы и определено расписание.
Состав групп на The International 2024.
Расписание группового этапа The International 2024 доступно по ссылке.
По итогам группового этапа команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, которые финишировали на четвертых местах в своих группах, а вторые команды сыграют с третьими в формате Best of 3. Победители этих матчей отправятся в верхнюю часть сетки, а проигравшие — в нижнюю часть сетки.
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