Появился состав групп и расписание The International 2024 по Dota 2

Групповой этап The International 2024 по Dota 2 пройдет с 4 по 5 сентября. И за двое суток до начала турнира составлены группы и определено расписание.

Состав групп на The International 2024.

Расписание группового этапа The International 2024 доступно по ссылке.

По итогам группового этапа команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, которые финишировали на четвертых местах в своих группах, а вторые команды сыграют с третьими в формате Best of 3. Победители этих матчей отправятся в верхнюю часть сетки, а проигравшие — в нижнюю часть сетки.