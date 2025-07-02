CyberPRO
2 июля, 14:19

Глеб gr1ks Газин рассказал о неудачном опыте участия в академиях

Приветственный пост HEROIC.
Фото HEROIC

Снайпер HEROIC Глеб gr1ks Газин рассказал о неудачном опыте в академиях Nemiga и Spirit.

В Nemiga Academy Глеб Газин получил весьма нелестный комментарий по поводу своей игры и чуть не закончил свою карьеру. «В Nemiga Academy мне говорили: «Ты двигаешься по карте, как бот, стреляешь, как бот. Зачем ты вообще играешь?» Это сильно расстроило меня, и я не играл в CS больше года».

Перед тем как попасть в Aurora Young Blood, gr1ks пробовался в Spirit Academy, но его не взяли. «Перед тем как попасть в Aurora Young Blood, я тестировался в Spirit Academy, но меня не взяли. Они сказали: «Извини, твой уровень пока низкий. Нужно улучшаться». Это было в 2024 году. После этого отказа я еще больше захотел развиваться».

В итоге Глеб оказался в Aurora Young Blood, где начал свою успешную карьеру.

«Мое время в Aurora Young Blood было лучшим периодом в моей жизни. Я пришел в команду, думая, что я полный бот и ничего не умею, но очень хотел улучшаться. Команда мне сильно помогла, все старались поддерживать меня. Мы были не просто товарищами по команде, а настоящими друзьями. Мы до сих пор общаемся, можем играть вместе, гулять, посещать какие-то места»

Глеб «gr1ks» Газин

Напомним, что 29 июня 2025 года Глеб gr1ks Газин был подписан командой HEROIC.

Филатов Руслан

