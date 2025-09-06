Gpk мутит всех, кто использует фразы колеса чата

BetBoom Team выпустила на своём youtube-канале видеоблог с The International 2025.

Владислав «Kataomi» Семёнов рассказал об игре на Naga Siren, а Данил «gpk» Скутин оценил Sand King и Faceless Void, прокомментировал поражение от Nigma Galaxy в первый игровой день и высказался о фразах из колеса чата.

Данил Скутин: «На самом деле, я всех мучу, кто именно спамит фразы, типа много очень. Если кто спамит, я инста в мут закидываю.

Если я играю против команды, и если вы два раза до старта впятером отправите фразы, я замучу вас».

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан