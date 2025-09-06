CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

6 сентября 2025, 22:30

Gpk мутит всех, кто использует фразы колеса чата

Данил «gpk» Скутин.
Фото cybersport.ru

BetBoom Team выпустила на своём youtube-канале видеоблог с The International 2025.

Эгида The International-2025.«TI14, мы идем за тобой». Киберспортсмены, которые могут пополнить свою коллекцию очередной эгидой

Владислав «Kataomi» Семёнов рассказал об игре на Naga Siren, а Данил «gpk» Скутин оценил Sand King и Faceless Void, прокомментировал поражение от Nigma Galaxy в первый игровой день и высказался о фразах из колеса чата.

Данил Скутин: «На самом деле, я всех мучу, кто именно спамит фразы, типа много очень. Если кто спамит, я инста в мут закидываю.

Если я играю против команды, и если вы два раза до старта впятером отправите фразы, я замучу вас».

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
Напал, избил и изнасиловал. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвинили в тяжком преступлении
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кто-то из персонала BetBoom Team разбил клавиатуру после выхода в плей-офф The International 2025

Team Tidebound прошла в плей-офф The International 2025, обыграв Team Falcons

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости