Финал Blast.tv Austin Major 2025: Team Vitality против The MongolZ
Уже 22 июня в 22.30 по МСК определится чемпион Blast.tv Austin Major 2025 в США, который заберет призовой фонд в размере 500.000 долларов и звание сильнейшей команды CS2.
В гранд-финале впервые в истории Counter-Strike сыграет команда из азиатского региона — The MongolZ против французских чемпионов Blast Paris Major 2023 — Team Vitality. Фаворитом в встрече выступает Team Vitality, занимающая первое место в рейтинге по версии HLTV. The MongolZ выступает аутсайдером, проделав невероятный путь с 2-2 в третьей стадии турнира до финала Мейджора.
Путь к финалу обеих команд не обошелся без значимых событий. В первом раунде третьей стадии Blast.tv Austin Major 2025 прервалась победная серия Team Vitality из 30 матчей, стрик прекратила бразильская команда Legacy.
В матче The MongolZ против G2 за выход в плей-офф Мейджора 18-летний игрок из Монголии Азбаяр «Senzu» Мунхболд стал главной звездой встречи, завершив игру с 56 фрагами, что стало абсолютным рекордом на Мейджор-турнирах. Предыдущий рекорд в 52 фрага принадлежал Николе «NiKo» Ковачу на MLG Columbus 2016.
Филатов Руслан