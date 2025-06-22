CyberPRO
22 июня, 13:54

Финал Blast.tv Austin Major 2025: Team Vitality против The MongolZ

Team Vitality на открытии 7-го игрового дня Blast.tv Austin Major 2025.
Фото HLTV

Уже 22 июня в 22.30 по МСК определится чемпион Blast.tv Austin Major 2025 в США, который заберет призовой фонд в размере 500.000 долларов и звание сильнейшей команды CS2.

В гранд-финале впервые в истории Counter-Strike сыграет команда из азиатского региона — The MongolZ против французских чемпионов Blast Paris Major 2023 — Team Vitality. Фаворитом в встрече выступает Team Vitality, занимающая первое место в рейтинге по версии HLTV. The MongolZ выступает аутсайдером, проделав невероятный путь с 2-2 в третьей стадии турнира до финала Мейджора.

Путь к финалу обеих команд не обошелся без значимых событий. В первом раунде третьей стадии Blast.tv Austin Major 2025 прервалась победная серия Team Vitality из 30 матчей, стрик прекратила бразильская команда Legacy.

Капитан Vitality Дан «apEX» Мадесклер после поражения от Legacy.
Фото HLTV

В матче The MongolZ против G2 за выход в плей-офф Мейджора 18-летний игрок из Монголии Азбаяр «Senzu» Мунхболд стал главной звездой встречи, завершив игру с 56 фрагами, что стало абсолютным рекордом на Мейджор-турнирах. Предыдущий рекорд в 52 фрага принадлежал Николе «NiKo» Ковачу на MLG Columbus 2016.

Филатов Руслан

