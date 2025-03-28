Gladiators победили Liquid и прошли во второй раунд верхней сетки FISSURE Universe 4

Команда Gladiators одержала победу над Liquid (2:1) и прошла во второй раунд верхней сетки турнира FISSURE Universe 4 по Dota 2.

Состав Gladiators: Watson, Quinn, Ace, Tofu, Malady, Cy (тренер).

Состав Liquid: Micke, Nisha, Saberlight, Boxi, Insania, Blitz (тренер).

28 марта во втором раунде верхней сетки Gladiators сыграют против Falcons. Liquid в тот же день встретятся с Tundra в нижней сетке на вылет с турнира.

FISSURE Universe 4 проходит с 22 по 30 марта в онлайне. Призовой фонд турнира — 500 тысяч долларов.