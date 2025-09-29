CyberPRO
29 сентября, 19:16

Heroic одержали верх над командой M80 на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Heroic.
Фото Heroic

Европейская команда смогла справиться с североамериканской организацией с итоговым счетом 2-0.

Встреча оказалась для коллектива Heroic крайне простой — для M80 поражение стало вторым. Матч начался с Dust2, где европейцы не столкнулись с сопротивлением, счет составил 13:4. Далее Overpass, который и стал последним, не обошлось без проблем, но победа была на стороне Heroic — 13:9.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

