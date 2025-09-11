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11 сентября 2025, 23:00

«Удали игру, нубло». Гейб Ньюэлл рассказал о своем опыте в Dota 2 на церемонии открытия TI 14

Алексей Буланов
Гейб Ньюэлл.
Фото dota2ti

Глава Valve Гейб Ньюэлл в ходе церемонии открытия турнира The International 2025 признался, что регулярно сталкивается с токсичностью в Dota 2, но это не мешает ему любить игру и её сообщество. Выступая перед фанатами, Ньюэлл рассказал, что влюбился в Dota 2 после первого турнира The International в 2011 году и продолжает играть по сей день. Он отметил, что именно энергетика и страсть комьюнити, несмотря на её знаменитую «вежливость», являются для него главной мотивацией:

«Я люблю не только саму игру, но также ее сообщество. Да, люди говорят гадости в мой адрес, и раз в неделю я слышу: «Удали игру, нубло». Но их энтузиазм и энергетика — это причины, по которым я продолжаю играть в Dota 2 каждый день»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд? превышающий 2,5 миллиона долларов.

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