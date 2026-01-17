Gentle Mates уступают Team Liquid на закрытой квалификации BLAST Bounty Winter 2026

Испанская команда не смогла справится с обновленным составом «ликвидов» — итоговый счет встречи составил 2-1.

Казалось бы — начали неплохо, первая карта победная для Gentle Mates, Inferno — 13:7. Однако после этого инициатива целиком отошла соперникам, сначала Mirage — 9:13, а затем разгромная победа Liquid на Nuke со счетом 3:13.

BLAST Bounty Winter 2026 — киберспортивный турнир, который пройдет с 22 по 25 января на Мальте. Сейчас же проходит закрытая квалификация, где 32 команды разыгрывают 8 слотов. Призовой фонд соревнований составит 1 миллион долларов.