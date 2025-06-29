CyberPRO
29 июня, 18:46

CEO Nemiga Gaming опроверг информацию о завершении трансфера Ивана «Zweih» Гогина в Team Spirit

лого Nemiga.
Фото Nemiga.gg

Молодой талант Иван «Zweih» Гогин, по заявлению CEO Nemiga Gaming, продлил контракт на время BLAST.tv Austin Major 2025, но интерес со стороны других команд присутствует.

Основной текст: В официальном телеграм-канале Nemiga был опубликован пост, в котором CEO команды обращается к фанатам.

«В связи с появившимися в публичных источниках слухами о «завершении контракта» с Ваней и якобы готовых соглашениях с другими клубами спешим опровергнуть эту информацию:

— Контракт с Ваней не завершён. Мы уже согласовали продление еще во время BLAST.tv Austin Major 2025, и юридически никаких оснований для расторжения нет.

— Интерес со стороны других команд действительно есть. На сегодняшний день четыре клуба направили нам предложения, и мы ведём переговоры. Однако ни одно из них ещё не принято ни нами, ни Ваней.

— Ваня остаётся ключевым игроком нашей команды. Мы высоко ценим его вклад и обязательно найдём решение, которое будет оптимальным и для клуба, и для самого спортсмена.

Все официальные новости и комментарии мы публикуем исключительно на наших официальных ресурсах. Благодарим за понимание и поддержку!

С уважением, CEO Nemiga Gaming Воронович Сергей».

Напомним, что ранее такие же опровержения крутились вокруг трансфера Максима «kyousuke» Лукина из Spirit Academy в Falcons. Их поддержал в своих социальных сетях Илья «m0NESY» Осипов: «Источник: поверь мне, брат. Овца esports — это кто такие ваще?». А также сам Максим Лукин в обсуждении на трансляции у стримера Ивана «StroGo» Шурпатова.

Филатов Руслан

