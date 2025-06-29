CEO Nemiga Gaming опроверг информацию о завершении трансфера Ивана «Zweih» Гогина в Team Spirit

Молодой талант Иван «Zweih» Гогин, по заявлению CEO Nemiga Gaming, продлил контракт на время BLAST.tv Austin Major 2025, но интерес со стороны других команд присутствует.

Основной текст: В официальном телеграм-канале Nemiga был опубликован пост, в котором CEO команды обращается к фанатам.

«В связи с появившимися в публичных источниках слухами о «завершении контракта» с Ваней и якобы готовых соглашениях с другими клубами спешим опровергнуть эту информацию:

— Контракт с Ваней не завершён. Мы уже согласовали продление еще во время BLAST.tv Austin Major 2025, и юридически никаких оснований для расторжения нет.

— Интерес со стороны других команд действительно есть. На сегодняшний день четыре клуба направили нам предложения, и мы ведём переговоры. Однако ни одно из них ещё не принято ни нами, ни Ваней.

— Ваня остаётся ключевым игроком нашей команды. Мы высоко ценим его вклад и обязательно найдём решение, которое будет оптимальным и для клуба, и для самого спортсмена.

Все официальные новости и комментарии мы публикуем исключительно на наших официальных ресурсах. Благодарим за понимание и поддержку!

С уважением, CEO Nemiga Gaming Воронович Сергей».

Напомним, что ранее такие же опровержения крутились вокруг трансфера Максима «kyousuke» Лукина из Spirit Academy в Falcons. Их поддержал в своих социальных сетях Илья «m0NESY» Осипов: «Источник: поверь мне, брат. Овца esports — это кто такие ваще?». А также сам Максим Лукин в обсуждении на трансляции у стримера Ивана «StroGo» Шурпатова.

Филатов Руслан