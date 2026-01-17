GamerLegion обошли Aurora Gaming на закрытой квалификации BLAST Bounty Winter 2026

Молодые таланты смогли справиться с лучшей турецкой командой — итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние выдалось по настоящему напряженным — однако опыт не помог Aurora Gaming выйти вперед. Первая карта — Inferno дошла до овертаймов, где GL смогли вырывать инициативу — 16:13. Затем на Dust2 уже Аврора одержала верх — 10:13. Решающей стал Mirage, что закончился со счетом 13:5.

BLAST Bounty Winter 2026 — киберспортивный турнир, который пройдет с 22 по 25 января на Мальте. Сейчас же проходит закрытая квалификация, где 32 команды разыгрывают 8 слотов. Призовой фонд соревнований составит 1 миллион долларов.